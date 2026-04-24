Режим ЧС отменили в Энгельсском районе спустя месяц после атаки украинских БПЛА

В Энгельсском районе Саратовской области отменили действие режима чрезвычайной ситуации месяц спустя после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте районной администрации.

«Постановляю отменить с 8.00 23 апреля 2026 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Энгельсского муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — следует из документа, подписанного и.о. главы района Евгения Шпольского.

С 23 апреля в районе будет действовать режим повышенной готовности.

Режим ЧС в Энгельсском районе начала действовать 23 марта после того, как в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс атаковали украинские БПЛА. В Энгельсе, в частности, пострадала больница, два детских сада, школа, 30 домов в СНТ. Несколько человек получили травмы, на территории аэродрома начался пожар. Как заявлял губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, что два этих города подверглись самой массированной атаке украинских дронов за все время.

В ночь на 24 апреля российские ПВО уничтожали дроны над пятью российскими регионами.

Ранее на предприятии в Нижегородской области произошло возгорание из-за упавших обломков БПЛА.