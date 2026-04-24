В пяти российских регионах ночью отразили атаки БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атакам подверглись Белгородская и Брянская области. Часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Крыму, Воронежской и Ростовской областях.

В заявлении уточняется, что ВСУ использовали дроны самолетного типа. Они были ликвидированы в период с 21:00 мск 23 апреля до 7:00 мск 24 апреля.

Накануне в Минобороны России заявили, что над территорией страны за 13 часов — с 8:00 до 21:00 мск — перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Несколько воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря и в Брянской, Курской, Белгородской областях. Также атаки БПЛА отразили в Самарской, Ростовской и Архангельской областях.

Утром в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на частный дом в селе Репяховка. В результате удара пострадали два человека — отец и сын. Старшего мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями, младшего спасти не удалось.

Ранее на предприятии в Нижегородской области произошло возгорание из-за упавших обломков БПЛА.