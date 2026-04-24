Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В пяти российских регионах ночью отразили атаки БПЛА

В пяти российских регионах ночью отразили атаки БПЛА
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 10 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атакам подверглись Белгородская и Брянская области. Часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в Крыму, Воронежской и Ростовской областях.

В заявлении уточняется, что ВСУ использовали дроны самолетного типа. Они были ликвидированы в период с 21:00 мск 23 апреля до 7:00 мск 24 апреля.

Накануне в Минобороны России заявили, что над территорией страны за 13 часов — с 8:00 до 21:00 мск — перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Несколько воздушных целей нейтрализовали над акваторией Черного моря и в Брянской, Курской, Белгородской областях. Также атаки БПЛА отразили в Самарской, Ростовской и Архангельской областях.

Утром в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на частный дом в селе Репяховка. В результате удара пострадали два человека — отец и сын. Старшего мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями, младшего спасти не удалось.

Ранее на предприятии в Нижегородской области произошло возгорание из-за упавших обломков БПЛА.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!