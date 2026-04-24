В Минздраве заявили о чрезмерном потреблении сахара россиянами

Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Объем потребления сахара в России в четыре раза выше рекомендуемых норм. Об этом рассказал в ходе Всероссийской выездной конференции «За медицину здорового долголетия» министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм. Также в 2,5 раза выше объем потребления соли от рекомендуемых норм», — уточнил глава Минздрава.

До этого международная команда исследователей пришла к выводу, что частое употребление сахара связано с более высокой вероятностью депрессии и тревожных расстройств.

Ученые проанализировали данные 377 взрослых в возрасте от 18 до 66 лет, оценив их рацион и психическое состояние. Оказалось, что чем больше человек потребляет сахара, особенно в виде сладких напитков, тем выше у него риск столкнуться с симптомами депрессии и тревожности.

Ранее врач объяснила, что происходит с организмом при избытке сахара.

 
