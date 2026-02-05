Врач объяснила, что происходит с организмом при избытке сахара

Регулярное переедание сладкого приводит к системным нарушениям в организме — от набора веса до снижения чувствительности к инсулину. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Условные 400–500 ккал на 100 г продукта при минимальном содержании белка, полезных жиров, витаминов и минералов делают сахар источником пустых калорий. Такая пища в больших объемах закономерно вытесняет из рациона полноценные и полезные продукты», — отметила специалист.

Вместе с этим проблемой становится стабильный профицит энергии, который способствует росту жировой ткани и увеличению массы тела, которая вкупе с постоянной стимуляцией поджелудочной железы и активной выработкой инсулина формирует основу для развития инсулинорезистентности.

Клинический психолог Елена Руднева до этого говорила, что сильная тяга к сладкому может выступать как способ найти утешение и справиться с негативными эмоциями.

По ее словам, обычно люди «заедают» сильные эмоции, такие как стресс или грусть. Такой механизм активирует центры удовольствия в мозге, которые стимулируются сахаром, что вызывает временное облегчение.

