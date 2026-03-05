Жительницу Запорожской области осудили за госизмену и финансирование ВСУ

Жительница Запорожской области получила 11 лет за госизмену и перевод денег ВСУ

Жительница Запорожской области приговорена к 11 годам лишения свободы по делу о государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Запорожском областном суде.

По данным следствия, в июле 2023 года жительница села Плодородное Михайловского района 1957 года рождения, имеющая гражданство РФ, с помощью мобильного приложения украинского банка перевела деньги со своего счета на нужды украинских военных.

В суде пояснили, что таким образом женщина оказала финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Ее действия квалифицированы по статье 275 УК РФ (государственная измена).

«Запорожский областной суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 11 лет и с ограничением свободы на 1 год», — отмечается в сообщении.

24 февраля жительница Санкт-Петербурга Анастасия Донова получила 18 лет тюрьмы за подготовку теракта и госизмену. По информации суда, в 2024 году Донова вместе с подругой связались с представителем украинской разведки и получили от него задание прибыть в Ростов-на-Дону для слежки за представителями командного состава Вооруженных сил РФ и должностного лица Луганской народной республики. Позднее Доновой и ее подруге поручили изготовить взрывное устройство, для чего подсудимая купила все необходимое и хранила у себя в течение января 2025 года.

Ранее в Москве арестовали мужчину за подготовку терактов и публичное оправдание терроризма.