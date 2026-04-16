«Даже Палестина подключилась»: общественница восхитилась неравнодушием людей к Дагестану

Для спасения Дагестана после мощного наводнения «весь мир подключился». Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказала председатель дагестанского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»», основатель и руководитель сообщества «Сила матерей» и «Женский бизнес Дагестана» Сефижат Магомедрасулова.

По ее словам, огромное количество людей со всей России предложили свою помощь. Более того, подключились и другие государства.

«Даже Палестина направила помощь, при том, что сами в таком положении. Поэтому я говорю, что до слез приятно, что весь мир подключился для того, чтобы помочь и спасти. Это очень, на самом деле, ценно. Надеюсь, не повторится. А мы сделаем все для того, чтобы побороть все эти последствия, которые остались», — сказала Магомедрасулова.

С конца марта Дагестан страдает от наводнений, вызванных продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сообщалось, что на Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу. В связи с этим пришлось эвакуировать более 4000 человек. По словам главы региона Сергея Меликова, количество пострадавших превысило 6200 граждан. 14 апреля он объявил о создании оперативной мобильной группы по выявлению оползневых процессов — в нее включили геологов, сотрудников МЧС РФ и министерства строительства.

Ранее в Дагестане местные жители спасли табун лошадей из снежного плена.