Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Депутат призвала не связывать соло-материнство с разочарованием в мужчинах

Shutterstock

В России вырос спрос на соло-материнство не из-за того, что женщины разочаровываются в мужчинах и предпочитают «рожать для себя». Настоящая причина – это просто откладывание беременности, из-за чего впоследствии женщины просто не могут зачать ребенка, убеждена депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Я не считаю это трендом. Я считаю, что это в корне неправильно описанная ситуация. Это беда человека, когда ты откладываешь, а потом уже понимаешь, что законы природы никак не обмануть», — заявила парламентарий в беседе с НСН.

По ее мнению, россиянки пожинают плоды выбора в пользу поздней беременности. Причем это сегодня мировая тенденция – женщины все чаще решаются на первого ребенка ближе к 30–35 годам, когда естественная беременность и роды становятся слишком сложными, отметила Буцкая, подчеркнув, что не согласна с предположением о моде на соло-материнство.

Напомним, накануне сообщалось, что в России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО, выросло на 50%. Чаще всего за услугой обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законодатели разберутся с этим вопросом. По ее мнению, из-за тренда на соло-материнство появляется все больше «женственных мужчин с налетом феминизма», причем впоследствии дети, выращенные без отцов, продолжают модель одинокой семьи.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!