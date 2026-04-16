Депутат призвала не связывать соло-материнство с разочарованием в мужчинах

В России вырос спрос на соло-материнство не из-за того, что женщины разочаровываются в мужчинах и предпочитают «рожать для себя». Настоящая причина – это просто откладывание беременности, из-за чего впоследствии женщины просто не могут зачать ребенка, убеждена депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

«Я не считаю это трендом. Я считаю, что это в корне неправильно описанная ситуация. Это беда человека, когда ты откладываешь, а потом уже понимаешь, что законы природы никак не обмануть», — заявила парламентарий в беседе с НСН.

По ее мнению, россиянки пожинают плоды выбора в пользу поздней беременности. Причем это сегодня мировая тенденция – женщины все чаще решаются на первого ребенка ближе к 30–35 годам, когда естественная беременность и роды становятся слишком сложными, отметила Буцкая, подчеркнув, что не согласна с предположением о моде на соло-материнство.

Напомним, накануне сообщалось, что в России набирает популярность такое явление, как «соло-материнство». По данным Telegram-канала Baza, за последние четыре года количество женщин, решившихся на донорское оплодотворение путем ЭКО, выросло на 50%. Чаще всего за услугой обращаются россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что законодатели разберутся с этим вопросом. По ее мнению, из-за тренда на соло-материнство появляется все больше «женственных мужчин с налетом феминизма», причем впоследствии дети, выращенные без отцов, продолжают модель одинокой семьи.

