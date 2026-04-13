Эксперт назвала главные правила увольнения сотрудников

Специалист Санина: об увольнении нельзя сообщать в рассылках и мессенджерах
Есть две основные причины увольнения сотрудников – это сокращение штата и неэффективность конкретного работника. Важно, что вне зависимости от повода процедура увольнения подразумевает личный разговор с руководителем – сообщать о потере рабочего места в рассылках, чатах и мессенджерах нельзя, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Она посоветовала перед увольнением провести с сотрудником честную беседу, в том числе сообщить, какие меры принимала компания, чтобы предотвратить такой исход.

«Задача — превратить увольнение в переходный период. Предложите помощь: составьте качественное рекомендательное письмо, помогите подсветить сильные стороны в резюме», — посоветовала Санина.

Если причиной стало неумение работника справляться с обязанностями, то процедуре увольнения, как правило, должна предшествовать встреча с руководством, на которой человеку дают грамотную обратную связь, считает эксперт. Причем она порекомендовала ориентироваться на конкретные причины – например, просроченные дедлайны, невыполненные задачи, ошибки и так далее.

Санина призвала учитывать, что увольнение – это стресс для работника, поэтому важно найти ему возможность для дальнейшего роста, объяснить, какие качества важно развивать в будущем. По ее словам, в этом случае компания может прибрести на рынке потенциального лояльного амбассадора, а при неверном увольнении он может превратиться в источник токсичных отзывов.

Ранее были выявлены фразы в рабочих чатах, которые выдают скорое увольнение сотрудника.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

