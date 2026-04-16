Психолог объяснила, как выход из привычной рутины влияет на здоровье

GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Отдых в виде выхода из привычной рутины поможет улучшить работу сердца и снизить стресс. Об этом kp.ru рассказала старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» МГППУ Нигар Алигаева.

По ее словам, такой эффект можно получить и в том случае, если не уезжать в другой город или страну. Так, например, можно начать заниматься новым хобби, например, танцами или изучением языка, чтобы мозг и тело адаптировались к новым условиям. Кроме того, можно менять привычные маршруты, отправиться на прогулку в парк или соседний город, посетить музей, начать общаться с новыми людьми, отметила эксперт.

Для максимальной пользы от отпуска она советует определиться с целью и решить, чего хочется больше: спокойно восстановиться или получить яркие впечатления. От этого будет зависеть выбор места.

«Обязательно оставьте день до отпуска и день после на адаптацию. Это поможет мягко войти в отдых и плавно вернуться в обычную жизнь. По возможности сведите рабочие дела на выезде к минимуму, чтобы действительно отдохнуть», — добавили в сообщении.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что отпуск в мае с финансовой точки зрения более выгоден россиянам, чем в январе, но менее выгоден, чем в апреле, марте и июле. При этом отпуск в мае одинаково выгоден в сравнении с февралем.

Ранее россиян предупредили, что отгулы теперь сгорают через год.

 
