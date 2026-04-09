Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» взял под охрану нефтетанкеры Universal и Enigma при проходе через пролив Ла-Манш, что может расцениваться как открытый вызов властям Великобритании, пишет The Telegraph.

В статье отмечается, что британские СМИ трактуют действия ВМФ РФ как прямую демонстрация силы в адрес премьер-министра Кира Стармера, поскольку королевский флот лишь наблюдал за маневрами российской флотилии на безопасном расстоянии, направив вслед за танкерами вспомогательный корабль RFA Tideforce.

Фрегат «Адмирал Григорович» — это не просто сторожевой корабль, а мощная боевая единица водоизмещением 3620 тонн, оснащенная противокорабельными, крылатыми и зенитными ракетами, подчеркивает The Telegraph.

Танкер Universal вышел из российского порта Высоцк 18 января, он находится под британскими санкциями за попытку «дестабилизировать Украину» через экспорт нефти. Второе судно — Enigma, зарегистрированное в Камеруне, — покинуло Приморск 29 марта, оно внесено в санкционные списки в мае прошлого года по той же причине. Оба, как говорится в статье The Telegraph, предположительно входят в состав так называемого «теневого флота» России.

Издание утверждает, что этот флот насчитывает около 700 судов, перевозящих примерно 40% всей российской нефти, причем 544 из них подпадают под рестрикции Великобритании.

Британская оппозиция уже подвергла критике правительство за задержки с оборонными инвестициями и недостаточную готовность ВМФ и вооруженных сил. Хотя Стармер разрешил спецназу перехватывать подозрительные танкеры в британских водах, пока ни одно российское судно не подверглось этой мере. Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил, что перехват танкеров Лондоном не останется без последствий.

Ранее российский посол обвинил Британию в причастности к ближневосточному конфликту.