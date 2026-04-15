Москвичам рассказали, когда ждать первую грозу

Синоптик Ильин: грозы в Москву и Подмосковье придут не раньше конца апреля
Maxim Shemetov/Reuters

Первую грозу жителям Москвы и Московской области стоит ждать не ранее конца апреля — начала мая. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, эти сроки соответствуют климатической норме.

«Грозы в апреле — нечастое явление в нашем регионе. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что в третьей декаде текущего месяца над столичным регионом «пройдет достаточно хороший теплый фронт с большими дождями». В таких условиях грозовой фронт вполне может сформироваться.

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова до этого говорила, что трава у дома в апреле москвичам «продолжит лишь сниться», как в известной песне.

Она напомнила, что апрель является самым переменчивым месяцем в году, поэтому можно ожидать как теплой погоды, так и возвращения холодов. Такая погода укладывается в рамки климатической нормы.

Ранее синоптик назвал причины резких перепадов температур весной 2026 года.

 
