В Британии автомобиль въехал в толпу пешеходов

В британском городе Дерби автомобиль сбил несколько человек

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в британском городе Дерби. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел на улице Фрайар Гейт в центре города 28 марта около 21:30 по местному времени (29 марта в 00:30 мск). 30-летний мужчина за рулем черного Suzuki Swift совершил наезд на нескольких человек. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Как пишет газета The Mirror со ссылкой на слова очевидцев, после случившегося на дороге и тротуаре лежало множество человек в крови. Водитель был задержан на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

До этого легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в немецком городе Гиссен. По данным немецкой газеты Bild, сначала Audi столкнулась с двумя машинами, после чего въехала в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Им оказался 32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гиссене. Расследование ДТП было передано в Государственное управление уголовной полиции Германии.

Ранее более 20 человек пострадали из-за наезда авто на толпу в Лос-Анджелесе.

 
