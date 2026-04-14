SHOT: ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили против РФ дроны с кассетными артиллерийскими снарядами для атаки на порт в Ленинградской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его информации, боевая часть этого беспилотника собирается из американских комплектующих, что удалось выяснить после обнаружения упавших дронов после атаки на регион.

Речь идет об M864 — американском кассетном артиллерийском снаряде калибра 155 мм, вместе с которым идет система машинного зрения Skynode S, созданной американской компанией Auterion, чтобы глушить GPS-сигнал и продолжать полет. Каждый снаряд M864 весит 50 кг и имеет внутри 72 суббоеприпаса: 48 кумулятивных M42 и 24 кумулятивно-осколочных M46.

Канал отмечает, что раньше украинские военные использовали на беспилотниках FP-1 и «Лютый» осколочно-фугасные снаряды.

До этого помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия — соучастники атак ВСУ на российские порты в Ленинградской области.

Ранее ВСУ применили дроны с нестандартными частотами под Донецком.