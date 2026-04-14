Религиовед объяснил возбуждение дела против девушки, забившей кальян на куличе

Религиовед Лункин о кальяне на куличе: это неэтично и на грани богохульства

Религиовед Роман Лункин считает неэтичным поступок девушки, забившей кальян на пасхальном куличе. Свою позицию он высказал в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, этот инцидент — не просто неудачная шутка.

«В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», — сказал Лункин.

Лункин также обратил внимание на подпись к видео, где автор заявила, что «от такого» можно воскреснуть. Религиовед подчеркнул, что именно такие формулировки могут усиливать негативную реакцию общества.

Накануне в Москве задержали девушку, которая опубликовала в соцсетях видео с кальяном на куличе. Многие пользователи потребовали наказать девушку.

Впоследствии она извинилась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Ранее Telegram-канал SHOT выяснил, что фигурантку зовут Ксения, ей 27 лет. В Москве она работает кальянщицей. Ее анкета якобы есть на платформе OnlyFans, утверждает канал.

Ранее на москвичку завели дело за фото с перевернутым крестом между ног на фоне нижнего белья.