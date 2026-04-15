Мужчину без признаков жизни нашли после схода лавины в Дагестане

В Дагестане после схода лавины нашли мужчину без признаков жизни

В Дагестане обнаружили мужчину, который не выжил при сходе лавины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в хуторе Киони, неподалеку от села Хушет. Снежная масса сошла и на пять часов перекрыла течение реки Андийское Койсу, после этого исчезли двое мужчин.

Одного из пропавших после схода лавины мужчин нашли живым в постройке, накрытой снегом. Второго же обнаружили без признаков жизни возле Хушета.

До этого в дагестанском селе Шаитли сошла лавина, под завалами оказались женщина и ребенок. Позже появилось видео вызволения пострадавших, однако в результате врачам не удалось спасти женщину.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».