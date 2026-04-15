Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Мужчину без признаков жизни нашли после схода лавины в Дагестане

В Дагестане после схода лавины нашли мужчину без признаков жизни
В Дагестане обнаружили мужчину, который не выжил при сходе лавины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в хуторе Киони, неподалеку от села Хушет. Снежная масса сошла и на пять часов перекрыла течение реки Андийское Койсу, после этого исчезли двое мужчин.

Одного из пропавших после схода лавины мужчин нашли живым в постройке, накрытой снегом. Второго же обнаружили без признаков жизни возле Хушета.

До этого в дагестанском селе Шаитли сошла лавина, под завалами оказались женщина и ребенок. Позже появилось видео вызволения пострадавших, однако в результате врачам не удалось спасти женщину.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!