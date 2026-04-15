Летавшие на Ближний Восток самолеты предложили перевести на рейсы внутри России

MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Летавшие раньше на Ближний Восток самолеты могут начать выполнять рейсы по популярным внутри России направлениям. С такой инициативой выступило Минэкономразвития (МЭР), сообщает ТАСС.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министерство совместно с туристическими агрегаторами проанализировали спрос на популярные направления, между которыми нет прямых авиарейсов или есть неполная загрузка. Это возможно исправить, так как из-за закрытия полетов в страны Персидского залива освободились лайнеры, которые можно перевести на другие рейсы.

В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. На фоне конфликта из-за отмены рейсов тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Позднее стало известно, что из стран ближневосточного региона в Россию вернулись более 45 тыс. человек.

