Стало известно, сколько туристов вернули в Россию с Ближнего Востока за неделю

Десятки тысяч туристов прибыли за неделю в РФ с Ближнего Востока на 219 рейсах

Свыше 45 тыс. пассажиров прибыли за неделю на территорию России из стран Ближнего Востока на 219 рейсах. Об этом сообщил российский Минтранс.

10 марта планируется перевезти оставшихся туристов на 33 рейсах. Речь идет о более 7,5 тыс. человек.

До этого сообщалось, что группа в составе 74 российских туристов, находившихся на круизных лайнерах в Дохе, покинула Катар и въехала на территорию Саудовской Аравии на двух автобусах.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку.