Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россиянам хотят ограничить возможность использования ИИ в онлайн-торговле

Минцифры попросили запретить использование ИИ для создания картинок к товарам
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ограничить право на применение технологий искусственного интеллекта для создания картинок к товарам, продающимся онлайн. С такой инициативой в Минцифры обратился депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свое предложение депутат объяснил обилием созданных ИИ картинок, видео и аудио в интернете, которые очень сложно отличить от настоящих материалов. По его мнению, они вводят людей в заблуждение, чем активно пользуются недобросовестные продавцы на маркетплейсах. С помощью ИИ они создают нейрокартинки, визуально улучшая свой товар и, по сути, обманывая покупателей, подчеркнул Ветров.

«Прошу вас разработать комплекс мер, нацеленных на искоренение практики продажи товаров, представленных с помощью нейрогенеративных «улучшений». Такое ограничение должно распространяться на отечественные маркетплейсы и иные площадки в интернете, где осуществляется розничная торговля», — подчеркнул автор инициативы.

До этого замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов заявил, что технологии ИИ должны подвергаться цензуре, контролировать это обязано государство. Также сообщалось, что в законопроект о регулировании искусственного интеллекта внесены положения, уточняющие правила его применения и обучения. Документ усиливает ответственность владельцев нейросетей за неправомерное использование технологий и закрепляет требования к маркировке контента, созданного с помощью ИИ.

Ранее музыканты признались, что активно используют ИИ в творчестве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!