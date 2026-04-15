Россиянам хотят ограничить возможность использования ИИ в онлайн-торговле

В России необходимо ограничить право на применение технологий искусственного интеллекта для создания картинок к товарам, продающимся онлайн. С такой инициативой в Минцифры обратился депутат МО Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свое предложение депутат объяснил обилием созданных ИИ картинок, видео и аудио в интернете, которые очень сложно отличить от настоящих материалов. По его мнению, они вводят людей в заблуждение, чем активно пользуются недобросовестные продавцы на маркетплейсах. С помощью ИИ они создают нейрокартинки, визуально улучшая свой товар и, по сути, обманывая покупателей, подчеркнул Ветров.

«Прошу вас разработать комплекс мер, нацеленных на искоренение практики продажи товаров, представленных с помощью нейрогенеративных «улучшений». Такое ограничение должно распространяться на отечественные маркетплейсы и иные площадки в интернете, где осуществляется розничная торговля», — подчеркнул автор инициативы.

До этого замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов заявил, что технологии ИИ должны подвергаться цензуре, контролировать это обязано государство. Также сообщалось, что в законопроект о регулировании искусственного интеллекта внесены положения, уточняющие правила его применения и обучения. Документ усиливает ответственность владельцев нейросетей за неправомерное использование технологий и закрепляет требования к маркировке контента, созданного с помощью ИИ.

Ранее музыканты признались, что активно используют ИИ в творчестве.