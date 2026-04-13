В правительстве РФ заявили о необходимости цензуры для ИИ

Заместитель министра цифрового развития РФ Александр Шойтов в ходе форума «ИИ: режим доверия» заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны подвергаться цензуре. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шойтова, государство должно контролировать ИИ.

«Искусственный интеллект должен быть подвержен цензуре, в отличие от гражданина», — поделился чиновник.

7 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что в законопроект о регулировании искусственного интеллекта внесены положения, уточняющие правила его применения и обучения.

Документ усиливает ответственность владельцев нейросетей за неправомерное использование технологий и закрепляет требования к маркировке контента, созданного с помощью ИИ.

Владельцы ИИ-сервисов теперь обязаны предотвращать противоправное использование технологий. Компании должны ограничивать создание контента, нарушающего законы, с помощью своих сервисов. Законопроект также требует от IT-платформ маркировать материалы, созданные с помощью ИИ.

Ранее юристы заявляли, что ответственность за ИИ-контент несут пользователи, а платформы не несут вины.