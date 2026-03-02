Размер шрифта
Россиян предупредили о масштабной проверке систем оповещения

МЧС: в России пройдет масштабная проверка систем оповещения 4 марта
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Во всех регионах России в среду, 4 марта, пройдет крупномасштабная плановая проверка работы систем оповещения населения. Об этом сообщило МЧС России на своем сайте.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что россиянам, услышав звук сирены, следует сохранять спокойствие. Им рекомендуется включить любой общедоступный канал на телевизоре, после чего прослушать информационное сообщение.

В ведомстве отметили, что проверки систем оповещения проводятся регулярно. Такие меры необходимы, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы и повысить готовность дежурных служб к реагированию.

Предыдущая проверка прошла в октябре прошлого года. В МЧС отмечали, что тревога носила учебный характер и поводов для беспокойства не было.

Ранее хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки.

 
