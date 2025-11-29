В Краснодарском крае загорелся лес

Лесной пожар на площади 1 га тушат в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Тушение осуществляют специалисты Краевого лесопожарного центра. В ведомстве отметили, что пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам приходится добираться пешком и на квадроциклах.

До этого сообщалось о пожаре на острове Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана. Возгорание произошло на землях лесного фонда. Предположительная причины ЧП — человеческий фактор.

В октябре в Санкт-Петербурге загорелась гостиница. Возгорание случилось в одной из комнат на площади 1,5 кв. м. Из-за случившегося более 150 человек были эвакуированы.

Ранее в Уфе произошел пожар в больнице.