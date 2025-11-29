На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае загорелся лес

В Туапсинском округе загорелся лес на площади 1 га

Лесной пожар на площади 1 га тушат в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Тушение осуществляют специалисты Краевого лесопожарного центра. В ведомстве отметили, что пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам приходится добираться пешком и на квадроциклах.

До этого сообщалось о пожаре на острове Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана. Возгорание произошло на землях лесного фонда. Предположительная причины ЧП — человеческий фактор.

В октябре в Санкт-Петербурге загорелась гостиница. Возгорание случилось в одной из комнат на площади 1,5 кв. м. Из-за случившегося более 150 человек были эвакуированы.

Ранее в Уфе произошел пожар в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами