Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потомок Екатерины II решил заняться связанным с искусством бизнесом в Петербурге

Потомок Екатерины II Калагеорги займется бизнесом в сфере искусств в Петербурге
close
Andrei Kalageorgi/VK

Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным со сферой искусств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регистрации.

По данным агентства, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.

«Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — говорится в сообщении.

В документах указаны 14 видов деятельности. В документации говорится, что Калагеорги занимается производством кинофильмов, телевизионных программ, а также звукозаписью. Помимо этого, потомок Екатерины II занимается фотографией и заключает контракты на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях.

До этого президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги. Вместе с ним российское гражданство получили 44 человека. Документом также исключены из гражданства 9 человек.

Ранее Путин встретился с главой Минкульта Любимовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами