Потомок Екатерины II решил заняться связанным с искусством бизнесом в Петербурге

Потомок Екатерины II Калагеорги займется бизнесом в сфере искусств в Петербурге

Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным со сферой искусств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регистрации.

По данным агентства, Калагеорги зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге.

«Сведения об основном виде деятельности… Деятельность в области исполнительских искусств», — говорится в сообщении.

В документах указаны 14 видов деятельности. В документации говорится, что Калагеорги занимается производством кинофильмов, телевизионных программ, а также звукозаписью. Помимо этого, потомок Екатерины II занимается фотографией и заключает контракты на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях.

До этого президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги. Вместе с ним российское гражданство получили 44 человека. Документом также исключены из гражданства 9 человек.

Ранее Путин встретился с главой Минкульта Любимовой.