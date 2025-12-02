На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поддержал переселение в Россию ученых и спортсменов

Путин подписал указ о переселении иностранцев, представляющих интерес для России
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе говорится, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере или учебе. А также, если они внесли вклад в развитие общества, экономики и обеспечение обороноспособности РФ.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, ограничивающие привлечение иностранных граждан к работе в качестве курьеров и таксистов на основании патентов. Эти документы также ограничивают зоны передвижения курьеров на велосипедах и самокатах в городе.

Ранее депутат ГД предложил высылать мигрантов, легализованных при помощи взятки.

