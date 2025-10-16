Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов одноименного воинского объединения. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента Чеченской Республики.

Орден Кадырову вручил глава организации ветеранов Антон Терентьев. Награду также получил спикер парламента республики Шаид Жамалдаев.

Орден является внутренней наградой Союза ветеранов, однако на сайте организации нет положения о его вручении, а причины награждения не уточняются.

Советский военный контингент находился на территории Германии с 1945 по 1994 год. Группировка включала более 700 военных городков, а стоимость имущества, оставленного после вывода войск, оценивалась в десятки миллиардов немецких марок. Последний командующий группировкой, генерал Матвей Бурлаков, впоследствии отмечал, что вывод осуществлялся в спешке и судьба военнослужащих после возвращения в Россию должным образом не была обеспечена.

До этого командир спецполка полиции имени Ахмата Кадырова и приближенный главы Чечни амид Чалаев опубликовал видео, где показал два заполненных наградами шкафа.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о наградах 17-летнего сына Адама.