Москвичка по заданию мошенников пыталась убить пенсионерку

В Москве девушка по заданию мошенников напала с молотком на пенсионерку

В Москве задержали 20-летнюю девушку, которая по заданию мошенников пыталась убить 59-летнюю женщину, нападавшая пришла к ней домой с молотком, перцовым баллончиком и малярной лентой. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел 14 марта на улице Академика Анохина. Аферисты убедили студентку, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и участвует в специальной операции. Кураторы дали ей задание ликвидировать 59-летнюю москвичку, которая якобы является иноагентом.

Когда хозяйка открыла дверь, девушка распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ее молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Столичный СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По данным Telegram-канала 112, девушка шесть раз летала на Украину.

