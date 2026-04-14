МВФ оценил последствия блокады Ормузского пролива

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе длительных перебоев в мировой экономике из-за блокады Ормузского пролива. Это следует из опубликованного доклада организации.

Отмечается, что при неблагоприятном сценарии развития событий, предполагающем более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в текущем году, а инфляция может вырасти до 5,4%.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

