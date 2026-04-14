Несколько судов прошли через Ормузский пролив на фоне блокады

Несколько судов прошли через Ормузский пролив после начала морской блокады. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные трекинга судов и аналитической компании Kpler.
Среди судов, прошедших через пролив, — сухогруз Christiana под флагом Либерии и танкер для перевозки метанола Elpis, который находился в иранском порту Бушир.
Авторы материала сомневаются в эффективности блокады США, а также отмечают, что остается неясным, как американские военно-морские силы будут обеспечивать соблюдение запретов.
12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.
