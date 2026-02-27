Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Директора благотворительного фонда «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Главу хосписа Дом с маяком Мониаву оштрафовали за дискредитацию армии
Станислав Красильников/ТАСС

Московский суд оштрафовал главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидию Мониаву на 45 тыс. рублей за посты в Telegram-канале по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Измайловского суда столицы.

«Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ)», — сказали агентству.

В январе текущего года сообщалось, что в отношении Мониавы составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Уточнялось, что в инстанцию поступили материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, которая касается публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Причины привлечения Мониавы к административной ответственности не уточняются, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Мониава родилась в 1987 году в Москве, окончила журфак МГУ. В начале 2000-х была волонтером в отделении онкогематологии Российской детской клинической больницы.

В 2008-2011 годах была личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой. В 2018-м создала фонд «Дом с маяком», специализирующийся на паллиативной помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым. Там оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь пациентам и их близким.

Ранее петербуржца оштрафовали за негативный комментарий о силовиках.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!