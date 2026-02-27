Директора благотворительного фонда «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Московский суд оштрафовал главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидию Мониаву на 45 тыс. рублей за посты в Telegram-канале по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Измайловского суда столицы.

«Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ)», — сказали агентству.

В январе текущего года сообщалось, что в отношении Мониавы составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Уточнялось, что в инстанцию поступили материалы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, которая касается публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Причины привлечения Мониавы к административной ответственности не уточняются, дата рассмотрения дела пока не назначена.

Мониава родилась в 1987 году в Москве, окончила журфак МГУ. В начале 2000-х была волонтером в отделении онкогематологии Российской детской клинической больницы.

В 2008-2011 годах была личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой. В 2018-м создала фонд «Дом с маяком», специализирующийся на паллиативной помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым. Там оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь пациентам и их близким.

