Биолог объяснил исчезновение цветущей сакуры в Японии

В Японии озаботились вопросом исчезновения сакуры – из-за изменения климата растение, нуждающееся в низких температурах, с трудом переживает тёплые зимы, слишком скудно цветёт и быстро опадает. Для решения этой проблемы нужно выводить новые, теплолюбивые сорта, так как главная причина происходящего – это глобальное потепление, объяснил 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, повышение температуры воздуха зимой даже на два градуса может разрушить процесс выхода сакуры из спячки – для её развития холод является необходимым условием. Зимой деревья должны накопить определённое количество так называемых холодовых часов, чтобы потом правильно выйти из спячки.

«Когда сумма достигнет нужного числа, японская вишня будет точно знать: зима прошла, и можно смело цвести. Если образно выразиться, это как сигнал будильника, – пояснил биолог. – Но если зима слишком тёплая, будильник просто не срабатывает. Дерево не понимает, что весна пришла, так как его биологические часы ломаются».

В решении проблемы может помочь выведение новых, теплолюбивых сортов сакуры – это проще, чем пытаться изменить климат на определённой территории Японии, отметил Сафонов. По его словам, уже сегодня есть достаточно много гибридов этого дерева, которые не требуют большого количества холодовых часов для пробуждения – некоторым хватает двух недель мороза.

Второй способ решения проблемы – это искусственное охлаждение сакуры зимой, однако это нереально сложно, так как речь идёт о миллионах деревьев по всей стране, отметил специалист.

«Это звучит безумно и даже технически нереально. Так что самый реальный выход – постепенно заменять старые капризные сорта сакуры на новые», – заключил биолог.

