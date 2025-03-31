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Мертвые деревья помогают бороться с изменениями климата, выяснили ученые

Ecosystems: упавшие деревья играют важную роль в хранении углерода
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Sandris Veveris/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Вермонта обнаружили, что крупные упавшие деревья в реках и ручьях способны накапливать значительное количество углерода, помогая в борьбе с изменением климата. Причем старовозрастные леса содержат в водоемах в четыре-пять раз больше углерода, чем более молодые лесные массивы. Работа опубликована в журнале Ecosystems.

Обычно внимание ученых сосредоточено на живых деревьях, которые активно поглощают углекислый газ. Однако новое исследование показало, что и мертвые деревья, попадая в воду, играют важную роль в углеродном цикле. Из-за низкой скорости разложения древесины под водой этот процесс может растягиваться на десятки лет, делая ручьи естественными «углеродными хранилищами».

Исследователи измеряли запасы углерода в упавших деревьях на участках лесов в Нью-Гэмпшире и в Адирондаке в штате Нью-Йорк. Оказалось, что в старых лесах количество углерода в древесине, лежащей в водоемах, было значительно выше, чем в обычных лесах. Более того, со временем этот запас только увеличивается.

Полученные данные помогут более точно оценивать роль лесных экосистем в борьбе с изменением климата. Ученые подчеркивают, что при планировании защиты природы важно учитывать не только наземные леса, но и их взаимодействие с водными экосистемами.

Ранее ученые выяснили, что запасы воды на Земле сокращаются.

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