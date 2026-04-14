В Госдуме поддержали ужесточение продажи ряда лекарственных препаратов

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Татьяна Соломатина в интервью Дума ТВ высказалась в поддержку указа Минздрава об ужесточении правил продажи габапентина (противоэпилептическое средство), баклофена (снижает мышечный тонус) и комбинации дицикловерина с парацетамолом (обезболивающее).

«Почему это происходит? Иногда лекарственные препараты дают побочные явления. К сожалению, люди, у которых есть определенная зависимость, могут их использовать не по тому назначению, которое необходимо», — сказала парламентарий.

При этом Соломатина подчеркнула, что при ужесточении правил не должны пострадать пациенты, которые действительно нуждаются в этих лекарствах. Она обратила внимание, что иногда трудно попасть к врачу, чтобы получить рецепт. Кроме того, по ее словам, некоторые аптеки могут отказаться от продажи таких препаратов, если не смогут выполнить требования Росздравнадзора для торговли рецептурными медикаментами.

В апреле Минздрав России внес в перечень предметно-количественного учета габапентин, баклофен и дицикловерин + парацетамол, ужесточив правила их продажи в аптеках.

С 1 марта вступил в силу закон, запрещающий продажу просроченных препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет касается лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или медикаментов, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Ранее в России увеличили норматив трат на льготные лекарства.