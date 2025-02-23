В России с 1 марта запретят продавать просроченные лекарства

Депутат Леонов: с 1 марта в РФ действует запрет на продажу просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения», — сказал Леонов.

Данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, в особенности пенсионеров, которые могли ненамеренно принимать просроченные лекарства, что может привести к печальным последствиям, отметил Леонов.

Недавно в страховой компании «Лучи» выяснили, что цены на базовые лекарства в России выросли в среднем на 10-30% в 2024 году по сравнению с 2023-м — в зависимости от вида препарата.

Средний рост цен на обезболивающие и противовоспалительные препараты составил 15-25% из-за увеличения цен на сырье и логистические расходы, а также рост спроса на обезболивающие препараты в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза.