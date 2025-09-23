В Киргизии высказались о политике сохранения русского языка

Власти Киргизии привержены политике сохранения русского языка и единого образовательного пространства с Россией. Об этом в ходе второго Российско-киргизского образовательного форума в Бишкеке заявил вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов, передает ТАСС.

«Ни у кого нет сомнений в том, что мы должны сохранить наше единое образовательное пространство [с Россией]. У нас русский язык является важным языком, у нас практически все владеют русским языком достаточно бегло», — заявил он.

По словам политика, русский язык оставался и будет продолжать служить мостом и доказательством знаний.

До этого Министерство иностранных дел (МИД) Киргизии предложило на своей территории тестировать детей, планирующих выехать в Россию мигрантов, на знание русского языка. Особое внимание также было уделено вопросам подготовки трудовых мигрантов перед выездом в Россию. Дипломаты обсудили возможность проведения процедур фотографирования, дактилоскопии и медосмотра на территории страны.

В июле президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в республике.

