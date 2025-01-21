В Киргизии переименовали ряд населенных пунктов с русскими названиями

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о переименовании девяти населенных пунктов, из них три имели русские названия. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

В частности, село Новодонецкое в Манасском районе переименовано в Айтматов, Большевик в Кочкорском районе — в Баялы Исакеев, а Теплоключенка в Ак-Суйском районе — в Ак-Суу.

До этого премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что власти республики намерены и в будущем уделять внимание вопросу сохранения в республике русского языка.

В октябре Садыр Жапаров заявил, что страна не может отказаться от сотрудничества с Россией.

Выступая на запуске Дней культуры Кыргызстана в РФ, он также отмечал, что народы России и Киргизии всегда были открыты для взаимодействия друг с другом. Жапаров отметил, что отношения двух государств имеют многовековую историю.

Ранее президент Киргизии заявил, что Запад не в праве запрещать сотрудничество с РФ.