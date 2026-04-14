В Бишкеке ответили на вопрос о переименовании сел с русскими названиями

Алагозов: вопрос о переименовании сел с русскими названиями в Киргизии не стоит

Власти Киргизии не рассматривают вопрос о переименовании сел с русскими названиями. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.

Он уточнил, что правительство обсуждало «запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект».

ТАСС ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о планах до конца 2027 года заменить все русскоязычные названия сел в республике. Он также отметил, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей.

Отмечается, что с момента избрания Жапарова на пост президента Киргизии в январе 2021 года в стране официально были изменены названия более полутора десятков населенных пунктов.

До этого Жапаров говорил о возможном прекращении экономического сотрудничества с Россией из-за санкций, объясняя это тем, что не может жертвовать интересами граждан и экономическим развитием страны.

