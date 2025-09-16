На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии рассказали об обстановке в граничащих с Россией городах

Журналист Хейсканен: граничащие с Россией города Финляндии опустели
true
true
true
close
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Граничащие с Россией города Финляндии опустели — бизнес закрывается, люди уезжают. Об этом рассказала местная жительница. По ее словам, которые цитирует Tsargrad.tv, многие финны не едут в приграничье, поскольку в местных новостях постоянно твердят об угрозе со стороны России.

«Я живу в Виролахти <...> и никто больше не ездит через эту деревню. Раньше, возможно, миллионы людей пересекали здесь границу с Россией. Было много людей, туристов со всей Европы, которые приезжали сюда, чтобы съездить в Россию на один день и вернуться. И именно поэтому эти магазины, например Zsar, закрыты», — сообщила женщина.

Как отметил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии буквально вымирают. По его словам, такие города как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее испытывают серьезный экономический кризис.

Кроме того, ранее функционировавшая транспортная артерия, соединявшая Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь заканчивается у пограничного перехода. Инфраструктура, созданная для обслуживания туристических потоков, оказалась невостребованной и простаивает, поделился обозреватель.

Ранее журналист рассказал, каким был президент Финляндии Александр Стубб до того, как стал президентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами