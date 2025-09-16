Граничащие с Россией города Финляндии опустели — бизнес закрывается, люди уезжают. Об этом рассказала местная жительница. По ее словам, которые цитирует Tsargrad.tv, многие финны не едут в приграничье, поскольку в местных новостях постоянно твердят об угрозе со стороны России.

«Я живу в Виролахти <...> и никто больше не ездит через эту деревню. Раньше, возможно, миллионы людей пересекали здесь границу с Россией. Было много людей, туристов со всей Европы, которые приезжали сюда, чтобы съездить в Россию на один день и вернуться. И именно поэтому эти магазины, например Zsar, закрыты», — сообщила женщина.

Как отметил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, после разрыва отношений Хельсинки и Москвы приграничные с РФ населенные пункты Финляндии буквально вымирают. По его словам, такие города как Иматра и Лаппеэнранта, а также территории севернее испытывают серьезный экономический кризис.

Кроме того, ранее функционировавшая транспортная артерия, соединявшая Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь заканчивается у пограничного перехода. Инфраструктура, созданная для обслуживания туристических потоков, оказалась невостребованной и простаивает, поделился обозреватель.

Ранее журналист рассказал, каким был президент Финляндии Александр Стубб до того, как стал президентом.