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Финскую деревню «Царь» на границе с Россией продали за смешную сумму

Yle: аутлет-деревню «Царь» продали за €70 тысяч из-за отсутствия туристов из РФ

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Аутлет-деревня «Царь» (Zsar Outlet Village), расположенная на территории Финляндии вблизи границы с Россией, будет продана за смешную сумму в €70 тыс. Это было самое крупное предложение, полученное в ходе интернет-торгов, сообщает телекомпания Yle.

«Результат торгов стал для нас глубочайшим разочарованием. Тем не менее, мы проведем переговоры о продаже с потенциальным покупателем», – заявил распорядитель аукциона Матти Маннер.

По его словам, строительство аутлет--деревни обошлось в €35 млн.

Маннер пояснил, что банк Oma Säästöpankki, владеющий закладной на деревню, стремится избавиться от недвижимости, так как не хочет второй год подряд оплачивать расходы на содержание пустующих помещений.

Деревня «Царь» была построена, чтобы обслуживать российских шопинг-туристов, однако из-за пандемии и конфликта на Украине компания, создавшая проект, обанкротилась.

Также удар по туристическому потоку нанесло решение Финляндии закрыть пограничные переходы на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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