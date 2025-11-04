На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Одессы осудили за видео с критикой мобилизации

Жительницу Одессы осудили на 5 лет за критику мобилизации в TikTok
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Одессе осудили женщину за публикацию в TikTok видео про мобилизацию. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», приводя данные суда.

«Суд приговорил ее к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком 2 года за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период», — говорится в сообщении.

Женщина, имеющая страницу в TikTok более 150 тысяч подписчиков, опубликовала десятки видео с работой сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата). В этих роликах она призывала местных жителей уклоняться от службы в армии.

До этого Государственное бюро расследований заявило, что дело депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в государственной измене, передали в суд.

Шевченко, заявлявшему о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в госизмене в ноябре 2024 года. В ГБР считают, что парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны.

Ранее на Украине арестовали экс-главу «Укрэнерго».

Новости Украины
