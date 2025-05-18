Бывший сенатор Савельев просит о контракте с Минобороны

Бывший сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, обвиняемый в покушении на партнера, подал ходатайство о направлении в зону СВО. На закрытом заседании в Тверском суде Москвы он потребует допуска сотрудников военкомата в спецблок СИЗО для прохождения медкомиссии, сообщает «Коммерсантъ».

«Следствие проявляет предвзятость, игнорируя статус ветерана Афганистана с двумя медалями «За отвагу». Мы настаиваем на его праве защищать Родину», — заявила адвокат Савельева Татьяна Лупандина.

Сенатора задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому год назад.

Еще двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте текущего года. Среди них — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Известно, что мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее адвокат историка-расчленителя Соколова рассказал, что тот неоднократно просился на СВО.