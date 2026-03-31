Психолог объяснила родителям, как защитить ребенка от травли в детском саду и школе

Учителя должны помогать родителям и их детям, и выступать посредниками в устранении проблем с буллингом в школах и детских садах, рассказала «Газете.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Она добавила, что от травли страдают все участники процесса: и жертва, и агрессор, и свидетели.

«Если в детском садике или в школе появляется травля, то важно прежде всего ставить в известность классного руководителя, воспитателя детского сада. А дальше уже учителя, воспитатели, пригласят психолога для работы с группой, классом, чтобы справиться с этой ситуацией. В травле, в буллинге, страдают абсолютно все дети — не только тот, кого обижают, но и все, кто наблюдают, и сам травящий тоже. Он находится в стрессе. Нездоровая среда влияет на всех негативно — очень важно создать дружелюбную, поддерживающую атмосферу для того, чтобы дети хорошо развивались и учились. Важно замечать, что дети, которые высмеивают других, обижают — их тоже кто-то где-то обижает. Им тоже нужна поддержка, помощь, чтобы они окрепли и почувствовали, что важны и значимы, им не нужно для этого быть агрессивными», — отметила она.

Наумова порекомендовала воздержаться от прямых переговоров с другими родителями — лучше довести сведения о случаях буллинга до педагогов.

«Напрямую разговаривать с родителями тех, кто буллит ребенка, не всегда правильно. Реакции бывают разные и могут усугублять ситуацию. И иногда родитель может настолько резко отреагировать, что ребенка, который буллит, дома могут избить. Есть разные родители, и не все грамотно себя ведут. А в дальнейшем этот ребенок, еще более избитый, еще более пораненный, станет мощным агрессором. Лучше всего выбрать стратегию такую: действовать через классного руководителя или через воспитателя, то есть через официальное лицо, чтобы преподнесли информацию. В доступной, мягкой, адекватной форме. Мы помним случаи, когда родители, пообщавшись, позащищав своих детей, приступали к дракам, и все это заканчивалось травмами. Этого важно не допускать. Лучше для переговоров с родителями использовать посредников, учителей и воспитателей», — заключила специалист.

