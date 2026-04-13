Число подтопленных домов в Дагестане достигло почти 10 тысяч

Число подтопленных жилых домов в результате наводнений в Дагестане превысило 9,8 тысячи. Об этом сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров, пишет РИА Новости.

Джафаров выступил на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы региона Сергея Меликова.

«Произошло подтопление 9825 жилых домов. Поступает информация от муниципальных образований о дополнительных объектах, которые попали под подтопление», — сообщил он.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и МЧС доложить о ситуации после паводков в Дагестане. Об этом сказано в тексте поручений по итогам совещания, прошедшего 7 апреля.

9 апреля глава МЧС России Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии в Махачкале объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в связи с паводками в Чечне и Дагестане с регионального до федерального значения.

5 апреля в Дагестане произошло второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

Ранее в Дагестане из-за обрушения моста без сообщения остались шесть населенных пунктов.