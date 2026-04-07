В калининградском аэропорту задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Калининграда на прилет и вылет задерживается 21 рейс

В аэропорту Калининграда Храброво на прилет и вылет задерживается 21 рейс. Это следует из данных онлайн-табло.

Так, по информации на 08:55 мск, на прилет и вылет задержан 21 авиарейс. Большинство в Москву и Санкт-Петербург и обратно. Также задержали рейсы в Пермь и Самару.

Ограничения в аэропорту Храброво ввели на фоне беспилотной опасности в Ленинградской области. На этом фоне жителей предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Утром 7 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество украинских беспилотников, сбитых в небе над Ленинградской областью, увеличилось до 22.

31 марта Дрозденко говорил, что в Ленобласти были уничтожены 38 беспилотников. В результате атаки были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки БПЛА повредили стекла в трех многоквартирных домах, двух школьных кабинетах и здании центра социальной защиты, где проводился капитальный ремонт. Кроме того, специалисты ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

Ранее в аэропортах Кубани задержали почти 200 рейсов.