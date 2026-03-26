В России отметили падение объема авиаперевозок из-за нехватки самолетов

В России сокращается объем перевозок в гражданской авиации на фоне выбытия иностранных самолетов из авиапарка и крайне медленного выпуска отечественных импортозамещенных бортов. При этом спрос на перелеты растет, закрыть потребности удается только благодаря большому количеству прямых международных рейсов, заявил авиаэксперт Роман Гусаров Общественной Службе Новостей.

«Наши авиакомпании четыре года практически не получали новых самолетов, были буквально единицы. При этом происходит естественное выбытие парка, то есть самолеты неизбежно списываются по возрасту или по техническому состоянию, — объяснил специалист. — Соответственно, провозные емкости, то есть количество кресел, выставляемых на рынок, уменьшается».

Иностранные авиакомпании пока могут закрыть потребности россиян, что подтверждает статистика, согласно которой за прошлый год они увеличили объем перевозок на 5 млн пассажиров, а российские — уменьшили более, чем на 2 млн пассажиров, отметил Гусаров. Всего, по его словам, российские авиакомпании перевезли порядка 109 млн человек, а иностранные 24 млн человек.

На сегодняшний день российский авиапарк преимущественно состоит из иностранных магистральных самолетов, на которые приходится около 80% пассажиропотока. Их состояние поддерживается за счет снабжения запчастями через параллельный импорт, но вечно летать они все равно не смогут, подчеркнул авиаэксперт. В частности, дальномагистральные борты в конце концов требуют ремонта двигателей, а в России этого не делают, пояснил он.

Для решения проблемы важно наладить стабильный выпуск российских судов, но темпы импортозамещения в авиаотрасли пока сильно отстают от скорости выбывания иностранных судов и роста пассажиропотока. Чтобы проблема не усугублялась, нужно не только сохранить все самолеты до 2030 года, но и спрос на перевозки должен начать снижаться, подчеркнул Гусаров. Он пояснил, что серийное производство самолетов требует много времени на раскрутку, и даже если в этом году начнутся поставки, то это будут единицы бортов. Выйти на полтора десятка новых самолетов можно будет не раньше следующего года, считает специалист.

До решения проблемы потребности на международном рынке придется закрывать иностранным авиакомпаниям, а российским переориентироваться на внутренние направления. Для них это невыгодно — основной заработок приходится именно на внешние рейсы, однако по-другому пока вопрос не решится, заключил эксперт.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году. Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026–2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

В авиаотрасли ранее оценили безопасность безопасность возвращения законсервированных самолетов.