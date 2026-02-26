Размер шрифта
Общество

Москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году

Синоптик Шувалов: лето в Москве будет жарким с вероятностью в 40%
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Вероятность того, что предстоящее лето в Москве будет жарким, оценивается в 40%. Об этом «Москве 24» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он добавил, что, согласно фактическим данным, вероятность нормального лета составляет 30%, чуть прохладнее нормы — столько же. При этом синоптик согласился с тем, что в мире продолжается общий тренд на потепление.

По его словам, к широте Москвы будет приближаться лесостепь с юга, поэтому до конца столетия среднегодовая температура может увеличиться на 2–2,5 градуса.

Эксперт добавил, что средняя температура летних месяцев растет, однако, несмотря на это, лето 2026-го необязательно будет жарким.

«Долгосрочные прогнозы – вещь крайне неопределенная и носит только вероятностный характер. Утверждать с уверенностью, что нас ждет аномальная жара, – значит рисковать ошибиться, как это случилось со многими прогнозистами прошлым летом», – уточнил Шувалов.

Он отметил, что существует также межгодовая изменчивость, которая мешает дать точный прогноз.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало до 25% месячной нормы снега за сутки. На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, в Тушино — 7 мм. Больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано в Талдоме (14 мм).

Ранее синоптик рассказала москвичам, какими будут первые дни марта.

 
