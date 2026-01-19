Эксперт объяснила, почему все больше лекарств становятся рецептурными

В последние годы произошли значительные изменения, связанные с регулированием продажи лекарственных средств. Одним из них стало обязательное получение рецепта для приобретения многих привычных препаратов. Почему так происходит, объяснила РИАМО директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

По ее словам, решение перевести тот или иной препарат в категорию рецептурных основывается на нескольких факторах. Один из них — повышение безопасности граждан. Некоторые лекарства могут быть опасны при бесконтрольном приеме или взаимодействии с другими медикаментами, пояснила эксперт.

«Постоянно проводятся исследования препаратов, анализируются статистические данные и побочные эффекты. Если выясняется, что бесконтрольный прием препарата приводит, например, к росту побочных эффектов, его переводят в категорию рецептурных. Учет новых научных знаний и схем терапии играет важную роль», — отметила Милованова.

Она добавила, что рецептурные препараты формируют основу рынка: они занимают около 70% от общего объема продаж.

Сооснователь и генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание», эксперт фармацевтического рынка Елена Ватутина до этого объяснила, можно ли доверять лекарствам, купленным онлайн.

Основные риски, по ее словам, связаны не с онлайн-форматом аптеки. Опасны нелегальные площадки: сайты физлиц или организаций, не имеющих лицензии, объявления о продаже препаратов через социальные сети и мессенджеры, предложения с подозрительно низкими ценами.

