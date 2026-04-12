Украина атаковала Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 БПЛА за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) за сутки. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за сутки под удар попали 35 населенных пунктов области, в том числе села Грузское, Зозули и Стригуны, поселки Борисовка, Майский, Малиновка и другие. 

Гладков добавил, что над регионом сбили 50 беспилотников, в результате атак не выжили два человека, еще девять жителей были ранены.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально.

Перемирие началось с 16:00 в субботу и продлится до конца 12 апреля на всех направлениях боевых действий. При этом сообщалось о случаях нарушения Украиной пасхального перемирия.

Ранее попал на видео удар дрона по зданию правительства Белгородской области.

 
