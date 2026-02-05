Размер шрифта
Обвиняемому в клевете бывшему вице-премьеру Крыма стало плохо в суде

Обвиняемому в клевете экс-депутату Госдумы Бальбеку стало плохо в зале суда
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Экс-депутату Госдумы, бывшему вице-премьеру правительства Крыма Руслану Бальбеку, обвиняемому в клевете, стало плохо в зале суда. Об этом РИА Новости сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, также проходящей по делу, Алексей Анохин.

По его словам, Бальбеку вызвали скорую, а предварительное слушание перенесли.

Сегодня бывшего депутата доставили в Киевский районный суд Симферополя, где в закрытом режиме планировалось провести предварительное слушание.

Бальбека, ранее объявленного в федеральный розыск, задержали 22 сентября 2025 года в Кабардино-Балкарской республике по обвинению в клевете и неправомерному доступу к информации. Суд отправил его под стражу.

По данному делу вместе с бывшим депутатом проходят еще два человека. По информации адвоката одной из обвиняемых, фигурантам вменяют в вину причастность к подаче анонимных жалоб на работу системы здравоохранения Крыма, в которых, по мнению следствия, содержатся недостоверные сведения.

Ранее стало известно об ухудшении здоровья обвиненного в клевете экс-депутата Бальбека.
 
