Стало известно о новой крупной взятке экс-замглавы Минобороны Попову

Бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Павла Попова обвиняют в получении взятки в виде квартиры в Москве и автомобиля Lexus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного дела.

Следствие полагает, что премиальный автомобиль и столичное жилье военный получил в бессрочное пользование за создание привилегий для компании «Бамстройпуть» при строительстве одного из зданий Генерального штаба России.

Согласно судебным документам, машину и квартиру генералу якобы передал учредитель фирмы Игорь Тушкевич — он уже во всем сознался и признал вину. Сам Попов вину не признает.

Павел Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. В Главной военной прокуратуре считают экс-замглавы Минобороны создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот».

Ранее у генерала Попова нашли дома раритетный «Маузер».