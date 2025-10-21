Адвокат рассказал о «еле ходящем» российском генерале в СИЗО

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов еле ходит в СИЗО «Лефортово», лишен передач, однако он намерен жаловаться президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в разговоре с изданием Daily Storm сообщил адвокат обвиняемого Денис Сагач.

По словам защитника, его подопечному должны изменить меру пресечения из-за состояния здоровья. Юрист заявил, что сейчас у его клиента плохое самочувствие. После больницы генерал, которому сделали операцию по удалению позвонка и межпозвоночного диска, передвигается «еле-еле, с ходунками», сказал Сагач.

«Постоял, постонал — полшага сделал. Страдает. Передачи продуктовые третью неделю от родственников для него не принимают. Аргументируют тем, что якобы перевес», — продолжил адвокат.

Он также заявил, что защита будет просить о смене меры пресечения на домашний арест, так как 68-летнему Попову необходим курс реабилитации. Генерал «уже похудел более чем на 40 килограмм», отметил юрист.

До этого Попов отверг обвинения в должностных преступлениях, мошенничестве в особо крупном размере и других коррупционных нарушениях.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщала, что следственные действия по делу завершены. Попову были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ, включая получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.

В Главной военной прокуратуре РФ считают экс-заместителя министерства обороны России создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». По информации ведомства, на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее свидетель рассказал, как генерал армии Павел Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».