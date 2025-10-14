На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запущен конкурс лучшего патриотического медиаконтента

«Бессмертный полк России» вручит премию за лучший патриотический контент
Пресс-служба Бессмертного полка России

«Бессмертный полк России» запустил конкурс на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе». Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения и депутат Госдумы Елена Цунаева.

Она отметила, что любой медиаконтент — репортаж на ТВ, пост в соцсетях, видео — это не только личная позиция автора, но и вклад в сохранение исторической правды и увековечивания памяти героев России.

«Мы должны сохранить память обо всех поколениях защитников, как героях Великой Отечественной войны, так и их преемниках, которые сегодня завершают дело своих дедов и прадедов в зоне специальной военной операции. Понимая всю важность информационной работы как для каждого гражданина, так и для всего государства, мы дали старт конкурсу на соискание Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе», — отметила Цунаева.

Уточняется, что на конкурс будут приниматься любые материалы патриотического характера, опубликованные в период с 1 декабря этого года и посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также специальной военной операции и ее участникам.

Работы могут быть посвящены воинскому подвигу и трудовой доблести, историческим событиям и операциям, освещению преступлений нацистов и их пособников, судебным процессам на военными преступниками, семейным героям и военным династиям, а также Дню Победы и участию в акциях Бессмертного полка.

«Главным будет искренность, неформальность. Эта премия — не про создание контента, а про соприкосновение с собственной историей, историей семьи и страны», — подчеркнула глава управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Отмечается, что с 14 октября и по 31 декабря этого года работы смогут прислать через страницу конкурса уполномоченные представители зарегистрированных СМИ, представители разных компаний и организаций, публикующих материалы на корпоративных ресурсах, а также пользователи социальных сетей, публикующие патриотический контент на личных Интернет-ресурсах, в том числе блогеры.

Победители будут объявлены в марте следующего года. Церемония награждения пройдет в апреле 2026 года в Москве.

